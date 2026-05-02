Сборная РФ по синхронному плаванию выиграла произвольную программу на Кубке мира

Российские синхронистки взяли золото в произвольной программе на Кубке мира Сборная РФ по синхронному плаванию выиграла произвольную программу на Кубке мира

Москва2 мая Вести.Российская сборная по синхронному плаванию взяла золотую медаль в произвольной программе среди групп на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Китае.

Майя Дорожко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник показали результат 260,0196 балла.

Серебро взяла китайская сборная с результатом 243,9575 балла. Бронзовую медаль завоевали синхронистки из Италии — их результат 235,7576.

Россиянки также одержали победу в произвольной программе дуэтов на третьем этапе Кубка мира. Синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова получили 304,6439 балла.

Этап Кубка мира проходит в Сиане, он завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Для синхронистов из РФ эти соревнования стали первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения.