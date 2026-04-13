Шишкина сообщила, что счастлива допуску россиян с флагом и гимном

Синхронистка Шишкина отреагировала на допуск россиян с флагом и гимном

Москва13 апр Вести.Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о допуске россиян до взрослых соревнований с флагом и гимном.

Как сказала спортсменка в комментарии NEWS.ru, она счастлива и уверена, что была проделана колоссальная работа по возвращению национальной символики. Шишкина рассказала о своих сильных переживаниях и слезах из-за отсутствия российского флага на Играх в Токио, а также невозможности исполнить гимн своей страны.

Я очень счастлива. Поздравляю всех спортсменов, всех тренеров и всю федерацию поделилась Шишкина

13 апреля стало известно, что Международная федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до взрослых соревнований под своей эгидой с флагом и гимном. Российский министр спорта Михаил Дегтярев выразил благодарность главе World Aquatics за "твердую позицию".