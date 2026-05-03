Москва3 маяВести.Возвращение российских спортсменов на международные соревнования является справедливым. Об этом заявила ИС "Вести" главная судья третьего этапа Кубка мира по синхронному плаванию соревнований, представительница Канады Лиза Шотт.
Спорт — это про честную игру на равных условиях для всех в мире. Я считаю, что спорт может научить мир доброте. Мы рады возвращению России, и сегодня они отлично выступили в бассейнесказала она
Российская сборная по синхронному плаванию в медальном зачете этапа Кубка мира в Сиане заняла второе место. Сборная завоевала три золотые, три серебряные и 2 бронзовые медали. Российские спортсмены на турнире в КНР с 1 по 3 мая выступали с флагом и гимном РФ.