Судья из Канады оценила допуск синхронисток из РФ на турнир На этапе Кубка мира по синхронному плаванию назвали честным возвращение РФ

Москва3 мая Вести.Возвращение российских спортсменов на международные соревнования является справедливым. Об этом заявила ИС "Вести" главная судья третьего этапа Кубка мира по синхронному плаванию соревнований, представительница Канады Лиза Шотт.

Спорт — это про честную игру на равных условиях для всех в мире. Я считаю, что спорт может научить мир доброте. Мы рады возвращению России, и сегодня они отлично выступили в бассейне сказала она

Российская сборная по синхронному плаванию в медальном зачете этапа Кубка мира в Сиане заняла второе место. Сборная завоевала три золотые, три серебряные и 2 бронзовые медали. Российские спортсмены на турнире в КНР с 1 по 3 мая выступали с флагом и гимном РФ.