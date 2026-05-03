Российские синхронистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Сиане Сборная России по синхронному плаванию выиграла второе серебро Кубка мира

Москва3 мая Вести.Сборная России по синхронному плаванию успешно выступила в групповых упражнениях на третьем этапе Кубка мира в Китае. По итогам технической программы наша команда, которая впервые с 2022 года выступает с флагом и гимном, получила 297,0816 балла. Этот результат позволил российским спортсменкам занять второе место.

Золото досталось команде Китая (304,3592 балла), которая выступала в статусе хозяек соревнований. Тройку призеров замкнули синхронистки из Японии (280,9966), отставшие от россиянок более чем на 16 баллов. Для российской сборной эта награда стала уже вторым серебром на текущем этапе турнира.