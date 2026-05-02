Москва2 маяВести.Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова, получившие золото в произвольной программе дуэтов на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане, поделились впечатлениями от соревнования в беседе с ИС "Вести".
На состязания в Сиане сборная отправилась под российским флагом.
Мы выступали в произвольном дуэте и заняли первое место. Для нас эта медаль особенная, потому что на международном старте в этой дисциплине это наша первая золотая медаль… Программа у нас очень сложная, и отрабатывать ее было, мягко говоря, нелегкоотметила Валентина
Девушки одержали победу с программой "Шаманы", получив от судей в сумме 304,6439 балла.
Программа у нас необычная и достаточно сложная. Поставлена была с сентября, и за этот маленький срок мы успели изучить и вникнуть в образ шаманов. В этом нам очень помогли наши тренерыдобавила Кира
Серебро взяли Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова (285,8040). Этап в Сиане завершится 3 мая.