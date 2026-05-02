Синхронистки Черезова и Герасимова прокомментировали победу на Кубке мира в КНР

Черезова и Герасимова прокомментировали победу на Кубке мира в Китае Синхронистки Черезова и Герасимова прокомментировали победу на Кубке мира в КНР

Москва2 мая Вести.Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова, получившие золото в произвольной программе дуэтов на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане, поделились впечатлениями от соревнования в беседе с ИС "Вести".

На состязания в Сиане сборная отправилась под российским флагом.

Мы выступали в произвольном дуэте и заняли первое место. Для нас эта медаль особенная, потому что на международном старте в этой дисциплине это наша первая золотая медаль… Программа у нас очень сложная, и отрабатывать ее было, мягко говоря, нелегко отметила Валентина

Девушки одержали победу с программой "Шаманы", получив от судей в сумме 304,6439 балла.

Программа у нас необычная и достаточно сложная. Поставлена была с сентября, и за этот маленький срок мы успели изучить и вникнуть в образ шаманов. В этом нам очень помогли наши тренеры добавила Кира

Серебро взяли Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова (285,8040). Этап в Сиане завершится 3 мая.