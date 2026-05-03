Российские синхронисты Тумкина и Першин взяли бронзу на этапе Кубка мира

Синхронисты Тумкина и Першин взяли бронзу в произвольной программе микст-дуэтов Российские синхронисты Тумкина и Першин взяли бронзу на этапе Кубка мира

Москва3 мая Вести.Российские синхронисты Арина Тумкина и Владимир Першин завоевали бронзу на третьем этапе Кубка мира в Сиане (Китай), выступив в произвольной программе микст-дуэтов.

Спортсмены набрали 196,2750 балла, пропустив вперед представителей Китая и Великобритании, которые набрали 224,8041 и 222,5926 балла соответственно.

Для российских синхронистов этот турнир стал первым после того, как Международная федерация плавания сняла ранее введенные ограничения. На соревнованиях спортсмены вновь выступают под национальным флагом и гимном.

Этап Кубка мира в Сиане завершается 3 мая.