Синхронисты Трофимов и Румянцева завоевали бронзу на ЧЕ по водным видам спорта

Российские синхронисты завоевали третье место на ЧЕ по водным видам спорта Синхронисты Трофимов и Румянцева завоевали бронзу на ЧЕ по водным видам спорта

Москва2 авг Вести.Российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева завоевали бронзу в технической программе микст-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже​​​.

Россияне набрали 215,9201 балла. Первое место заняли спортсмены из Великобритании Ранджуо Томблин и Изабель Торп (229,6783 балла). Обладателям серебра стали итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (229,0092).

Днем ранее Трофимов и Румянцева заняли четвертое место в произвольной программе.

31 июля стало известно, что российские спортсмены завоевали серебро в смешанных командных соревнования на ЧЕ по прыжкам в воду.