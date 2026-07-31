Москва31 июлВести.Россияне завоевали серебро в смешанных командных соревнования на чемпионате Европы по прыжкам в воду.
Надежда Трифонова, Григорий Иванов (оба - трамплин), Екатерина Беляева и Руслан Терновой (оба - вышка) в сумме набрали 385,80 балла.
Первое место заняли итальянцы (410,60), третье - украинцы (368,20).
Соревнования проходят в Париже, россияне на них выступают в нейтральном статусе.
13 апреля бюро World Aquatics приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов к стартам под своей эгидой с флагом и гимном. Однако позже Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) попросила отсрочить реализацию этого решения до 1 сентября.