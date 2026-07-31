Терновой и Иванов рассказали, как проходит чемпионат Европы по прыжкам в воду

Спортсмены из РФ поделились впечатлениями о чемпионате Европы по прыжкам в воду Терновой и Иванов рассказали, как проходит чемпионат Европы по прыжкам в воду

Москва31 июл Вести.Российские спортсмены Руслан Терновой и Григорий Иванов, участвующие в чемпионате Европы по прыжкам в воду, рассказали ИС "Вести" о своих впечатлениях от соревнований.

В целом, команда довольна. Да, настраивались на победу … ребята все справились, единственное, что я ошибся, но, к сожалению, такое бывает. Впереди другие запрыги, и будем на них настраиваться сказал Терновой

Иванов, в свою очередь, добавил, что команда рассчитывала на золото, но серебро – это тоже очень хороший результат.

Руслан чуть неправ, все-таки ошибся он, ошиблись и мы на трамплине тоже, там раунд один подвалили. Так что, в принципе, каждый друг друга чуть подтащил, и, в принципе, все получилось хорошо. Второе место – это хорошая медаль сказал Иванов

Ранее сообщалось, что российские спортсмены впервые за пять лет выступили на чемпионате Европы по водным видам спорта, который стартовал 31 июля в Париже.