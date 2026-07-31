Спортсменки рассказали об отношении к РФ на чемпионате Европы по прыжкам в воду Россиянки рассказали, как относятся к РФ на чемпионате Европы

Москва31 июл Вести.Российские спортсменки Надежда Трифонова и Екатерина Беляева отметили дружелюбное отношение к РФ со стороны представителей других стран на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Об этом они рассказали ИС "Вести".

Все очень добро относятся к нам, все здороваются, все улыбаются, все поздравляют, желают удачи перед стартом. Все очень мило … Мы больше видим в бассейне спортсменов и тренеров, они все позитивно относятся к нам с добром, никто ничего не говорит за спиной сказала Трифонова

Беляева добавила, что все спортсмены свободно общаются между собой и все знают, из какой они страны.

Сборная РФ не принимала участие в чемпионатах Европы по водным видам спорта с 2021 года. Соревнования стартовали сегодня, 31 июля, в Париже. В первый день соревнований россияне завоевали три медали: два серебра и бронзу.