Москва10 июл Вести.Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете первенства Европы по борьбе среди спортсменок до 20 лет.

На турнире, который проходит в Скопье до 12 июля, россиянки завоевали по три медали каждого достоинства и набрали 188 очков в командном зачете.

Чемпионками Европы стали Маргарита Ярыгина (весовая категория до 50 кг), Должон Цынгуева (до 57 кг) и Маргарита Салназарян (до 65 кг). Серебряные медали получили Екатерина Чиканова (до 53 кг), Олеся Малахова (до 55 кг) и Диана Титова (до 76 кг). Бронзовые награды у Софии Чорной (до 59 кг), Екатерины Радышевой (до 62 кг) и Евангелии Бережновой (до 68 кг).

Российские спортсмены выступают на турнире под национальным флагом страны и в сопровождении гимна РФ.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал отменить все ограничения, действующие в отношении российских спортсменов. Однако не все международные спортивные объединения согласны с этим решением. Так, Международный союз биатлонистов (IBU) не намерен менять свою позицию по вопросу отстранения россиян.