Москва7 июлВести.Позиция Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу отстранения российских спортсменов остается прежней, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил глава IBU Олле Далин агентству ТАСС.

7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить все ограничения, действующие в отношении российских спортсменов.

Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать

сказал Далин

Далин отметил, что решения о допуске спортсменов к соревнованиям каждая международная федерация принимает самостоятельно.

Глава IBU также сообщил, что исполком союза создал мониторинговую группу, которая будет регулярно оценивать ситуацию и направлять свои отчеты исполкому.

Сейчас в Спортивном арбитражном суде продолжается рассмотрение иска Союза биатлонистов России. Российская сторона требует отменить отстранение отечественных спортсменов, которое действует с весны 2022 года.

Еще в марте Олле Далин в ходе визита на чемпионат Украины по биатлону заявлял, что IBU не желает возвращать на соревнования под своей эгидой спортсменов из России.