IBU оставил в силе запрет на участие россиян

Международный союз биатлонистов не намерен менять решение по россиянам IBU оставил в силе запрет на участие россиян

Москва7 июл Вести.Позиция Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу отстранения российских спортсменов остается прежней, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил глава IBU Олле Далин агентству ТАСС.

7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить все ограничения, действующие в отношении российских спортсменов.

Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать сказал Далин

Далин отметил, что решения о допуске спортсменов к соревнованиям каждая международная федерация принимает самостоятельно.

Глава IBU также сообщил, что исполком союза создал мониторинговую группу, которая будет регулярно оценивать ситуацию и направлять свои отчеты исполкому.

Сейчас в Спортивном арбитражном суде продолжается рассмотрение иска Союза биатлонистов России. Российская сторона требует отменить отстранение отечественных спортсменов, которое действует с весны 2022 года.

Еще в марте Олле Далин в ходе визита на чемпионат Украины по биатлону заявлял, что IBU не желает возвращать на соревнования под своей эгидой спортсменов из России.