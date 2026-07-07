Москва7 июлВести.Позиция Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу отстранения российских спортсменов остается прежней, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил глава IBU Олле Далин агентству ТАСС.
7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить все ограничения, действующие в отношении российских спортсменов.
Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действоватьсказал Далин
Далин отметил, что решения о допуске спортсменов к соревнованиям каждая международная федерация принимает самостоятельно.
Глава IBU также сообщил, что исполком союза создал мониторинговую группу, которая будет регулярно оценивать ситуацию и направлять свои отчеты исполкому.
Сейчас в Спортивном арбитражном суде продолжается рассмотрение иска Союза биатлонистов России. Российская сторона требует отменить отстранение отечественных спортсменов, которое действует с весны 2022 года.
Еще в марте Олле Далин в ходе визита на чемпионат Украины по биатлону заявлял, что IBU не желает возвращать на соревнования под своей эгидой спортсменов из России.