Москва10 июн Вести.Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) на новый четырехлетний срок, сообщается в официальном Telegram-канале организации.

Отчетно-выборная конференция СБР прошла 10 июня в Москве. За Майгурова проголосовали 46 делегатов. Другой кандидат на должность главы союза Юрий Батманов набрал шесть голосов.

Также был избран новый состав исполкома организации, в него вошли Александр Бондаренко, Вадим Будеев, Юрий Векшин, Евгений Гараничев, Сергей Девяткин, Андрей Марков, Ольга Медведцева, Евгений Редькин, Владимир Страхов и Иван Черезов.

Майгуров - двукратный бронзовый призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира по биатлону. Он возглавляет СБР с июля 2020 года.