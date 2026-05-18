Москва18 мая Вести.Первого зампреда комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева избрали председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России. Решение огласили на отчетно-выборной конференции организации, сообщает ТАСС.

Федерация была создана на базе Федерации лыжных гонок РФ после объединения с федерациями фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, а также прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.

Свищев возглавлял Ассоциацию лыжных видов спорта и занимал пост президента Федерации керлинга РФ (ФКР), которым руководил с 2010 года. С 2021 по 2023 год он также возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

Ранее депутат поделился, что ему было грустно сообщать об уходе с поста президента ФКР. Он отметил, что оставались "незавершенные проекты".