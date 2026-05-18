Москва18 мая Вести.Мировой лыжный спорт без спортсменов из РФ умирает, и необходимо это доказывать. Об этом в беседе с журналистами заявил олимпийский чемпион Александр Легков.

Как сообщалось ранее, в России создали Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда. Ее главой избрали первого зампреда комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.

Нам надо показывать, что наши спортсмены – чемпионы. Без нас лыжный спорт умирает. Это нужно доказывать заявил Легков

Лыжники из РФ с февраля 2022 года по декабрь 2025-го не выступали на соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.