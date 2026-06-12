Москва12 июн Вести.Россиянин Александр Кибалко избран на пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) в ходе конгресса организации в испанском Тенерифе.

В финале голосования он обошел болгарина Стойчо Стойчева.

Я готов работать с вами днем и ночью, и те, кто работал со мной в прошлом году, знают. … Спасибо за доверие и поддержку сказал Кибалко

Кибалко 52 года. Он является членом совета ISU с 2022 года. В качестве профессионального конькобежца он принимал участие в трех зимних Олимпийских играх (1998, 2002 и 2006 гг.), а также завоевывал медали на чемпионатах мира и Европы.