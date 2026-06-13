Роднина оценила избрание россиянина в Международный союз конькобежцев "Начинаем возвращаться": Роднина об избрании россиянина вице-президентом ISU

Москва13 июн Вести.Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина позитивно оценила избрание россиянина Александра Кибалко вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU), назвав это показателем возвращения России в руководство спортом высших достижений.

Россиянин Кибалко 12 июня был избран на пост вице-президента ISU в ходе конгресса организации на испанском острове Тенерифе.

Кибалко избрали на очень высокую должность, и на это можно "только хорошо реагировать", отметила Роднина изданию Metaratings.ru.

Считаю, что избрание Кибалко – очень здорово. Это показатель того, что мы начинаем возвращаться в спорт высших достижений не только как спортсмены, но и на руководящие должности заявила Роднина

В мае кандидатами в руководящие органы ISU стали пять представителей РФ.