Москва13 июнВести.Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина позитивно оценила избрание россиянина Александра Кибалко вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU), назвав это показателем возвращения России в руководство спортом высших достижений.
Россиянин Кибалко 12 июня был избран на пост вице-президента ISU в ходе конгресса организации на испанском острове Тенерифе.
Кибалко избрали на очень высокую должность, и на это можно "только хорошо реагировать", отметила Роднина изданию Metaratings.ru.
Считаю, что избрание Кибалко – очень здорово. Это показатель того, что мы начинаем возвращаться в спорт высших достижений не только как спортсмены, но и на руководящие должностизаявила Роднина
В мае кандидатами в руководящие органы ISU стали пять представителей РФ.