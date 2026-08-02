Плющенко: РФ нужно показать свое лидерство в мировом фигурном катании

РФ нужно показать свое лидерство в мировом фигурном катании, заявил Плющенко Плющенко: РФ нужно показать свое лидерство в мировом фигурном катании

Москва2 авг Вести.После возвращения на международные турниры российским фигуристам необходимо показывать высокие результаты и подтвердить статус самой сильной державы в этом виде спорта. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

7 июля исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации по ограничениям для российских спортсменов. Вслед за этим Международный союз конькобежцев (ISU) 30 июня объявил о допуске атлетов из РФ к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

Сейчас очень важно для России, что выходят спортсмены, но мы должны показать результат: что Россия - главная страна в фигурном катании. Все все понимают сказал он в беседе с журналистами

Плющенко также поздравил спортсменов с возвращением на международные соревнования, отметив, что это "большое движение вперед".