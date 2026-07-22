"Народ все помнит!": Дегтярев ответил на слова Плющенко о российских фигуристах Дегтярев жестко высказался об уходе сына Плющенко из спортивного гражданства РФ

Москва22 июл Вести.Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в эфире KP.RU жестко ответил на недавние высказывания Евгения Плющенко. Поводом стали слова двукратного олимпийского чемпиона о якобы происходящей деградации российского фигурного катания из-за отсутствия международных турниров, а также перевод его сына Александра в сборную Азербайджана.

Я не знаю, зачем он это делает? Перевез ты сына — ради бога! Как отец имеешь, может быть, право. Но зачем ты такие оценки даешь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь сказал Дегтярев

Министр сравнил поведение Плющенко с позицией релокантов после начала специальной военной операции, которые тогда много говорили, а теперь пытаются откатить свои слова.

Народ все помнит. Все! Слово не воробей резюмировал глава ОКР

По словам Дегтярева, Международный союз конькобежцев (ISU) постепенно смягчает позицию и это хороший знак. Если есть хотя бы малейшая возможность спортсмену выступать, надо пользоваться ей, даже в нейтральном статусе.

Со словами Плющенко не согласилась и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она заявила, что отечественные спортсмены остаются конкурентоспособными, несмотря на отстранение от международных турниров, которое назвала "большой гадостью".