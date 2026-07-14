Москва14 июл Вести.Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко следует аккуратнее высказываться, говоря о российских спортсменах.

В одном из интервью Плющенко на вопрос о переходе его сына Александра под флаг Азербайджана ответил, что "ездить в Киров, Пермь - это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов".

Жене надо быть аккуратнее в словах. Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально. А он сказал "деградирует", и все уцепились за это слово и отреагировали сказала Журова в комментарии агентству РИА Новости

По ее словам, Плющенко "имел в виду, что уровень развития фигурного катания падает, когда мы не участвуем в соревнованиях".

Ранее стало известно, что Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию. Как отметил олимпийский чемпион Алексей Ягудин, переход фигуриста в другую сборную не является чем-то сверхъестественным для современного спорта. По его словам, в фигурном катании спортсмены нередко меняют спортивное гражданство.