Депутат Свищев отреагировал на смену спортивного гражданства сыном Плющенко Свищев о смене спортивного гражданства сыном Плющенко: не могу найти объяснение

Москва26 мая Вести.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что не понимает решение о смене спортивного гражданства 13-летнего фигуриста Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Комментарий депутата приводит "Матч ТВ".

В мае СМИ сообщили, что Александр Плющенко теперь будет представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

По словам Свищева, для него "удивительно", когда "известные люди" говорят, что любят свою страну, но "для своих детей создают условия", когда те будут выступать за другое государство. Свищев добавил, что не слышал "объяснения" родителей спортсмена. Депутат полагает, что решение принимает прежде всего не ребенок, а родители. Как выразился депутат, у него нет "оправданий данному поступку".

Я не могу себе найти объяснение, почему Евгений [Плющенко] принял такое решение по поводу своего ребенка. Хороший ребенок, прекрасный сказал Свищев

Депутат добавил, что читает "много разных комментариев" и старается говорить аккуратно, чтобы никого не обидеть, но считает такие действиями "неприемлемыми".

Ранее Заслуженный тренер РФ Александр Жулин заявил, что не видит ничего страшного в уходе Александра Плющенко в сборную Азербайджана. По его словам, в России юному спортсмену "пробиться в сборную будет очень тяжело".