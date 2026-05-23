Жулин не увидел ничего страшного в уходе сына Плющенко в сборную Азербайджана

Москва23 мая Вести.Фигуристу Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, было бы сложно пробиться в состав российской сборной. Поэтому в его переходе в команду Азербайджана нет ничего страшного, указала в беседе с РИА Новости заслуженный тренер России, двукратный призер Олимпиад Александр Жулин.

О том, что 13-летний Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана, стало известно в четверг. Тогда же Федерация фигурного катания на коньках России на заседании исполкома выдала ему открепление.

В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело, шансов очень мало. А там он, может быть, будет участвовать в чемпионатах Европы и мира. На мой взгляд, ничего страшного в этом переходе нет сказал Жулин

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя переход Александра Плющенка в азербайджанскую сборную, назвала глупостью слова о "потере" для российского фигурного катания в связи с решением фигуриста. Она также посчитала преждевременным говорить о том, что стало причиной перехода юниора в другую сборную, и отметила, что карьерный путь Плющенко-младшего выбирают его родители.