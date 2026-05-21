Тарасова высказалась о решении сына Плющенко выступать под флагом Азербайджана

Москва21 мая Вести.Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение 13-летнего Александра Плющенко выступать за сборную Азербайджана.

В беседе с корреспондентом Sport24 Тарасова назвала глупостью слова о "потере" для российского фигурного катания в связи с переходом юниора.

Ну ей Богу! Я вас умоляю. Ну какая может быть потеря? сказала она

Заслуженный тренер СССР не стала комментировать причины решения 13-летнего фигуриста. Она отметила, что его карьерный путь выбирают родители. Кроме того, Тарасова посчитала преждевременным говорить о поводах перехода в другую сборную.

Открепление сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выдано на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее стало известно, что две ученицы Плющенко – Вероника Жилина и Кира Трофимова – также получили открепления для выступлений за Азербайджан и Белоруссию соответственно.