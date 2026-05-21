Москва21 маяВести.Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение 13-летнего Александра Плющенко выступать за сборную Азербайджана.
В беседе с корреспондентом Sport24 Тарасова назвала глупостью слова о "потере" для российского фигурного катания в связи с переходом юниора.
Ну ей Богу! Я вас умоляю. Ну какая может быть потеря?сказала она
Заслуженный тренер СССР не стала комментировать причины решения 13-летнего фигуриста. Она отметила, что его карьерный путь выбирают родители. Кроме того, Тарасова посчитала преждевременным говорить о поводах перехода в другую сборную.
Открепление сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выдано на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России.
Ранее стало известно, что две ученицы Плющенко – Вероника Жилина и Кира Трофимова – также получили открепления для выступлений за Азербайджан и Белоруссию соответственно.