Тарасова раскритиковала МОК за решение по российским спортсменам Тарасова: в МОК хотят нас погубить

Москва7 мая Вести.Международный олимпийский комитет продолжает заниматься "убийством" российских спортсменов. Такое заявление сделала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

В интервью РИА Новости она призналась, что потеряла дар речи от решения МОК оставить в силе приостановку членства Олимпийского комитета России и рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.

Они хотят нас погубить, но у них это все равно не получится. Мы сильные, и наши ученики сильные сказала Тарасова

Специалист также добавила, что россияне ничего не нарушили, поэтому правда за ними.

Что вообще происходит? Мы что, в борщ кому-то нагадили? … Они нарушают все свои обещания отметила она

Ранее исполком Международного олимпийского комитета отменил ограничения на участие в международных соревнованиях против белорусских спортсменов, однако не стал выносить аналогичное решение в отношении россиян.