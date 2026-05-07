МОК отменил ограничения в отношении спортсменов Белоруссии Исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях против белорусских атлетов

Москва7 мая Вести.Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил ограничения на участие в международных соревнованиях против белорусских спортсменов, следует из заявления, опубликованного на официальном сайте организации.

Олимпийский комитет обосновал свое решение необходимостью выполнять миссию "по сохранению подлинно глобальной спортивной платформы" в условиях все более сложных реалий текущего "геополитического контекста".

Исполком МОК больше не рекомендует вводить какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях под эгидой международных федераций (МФ) и организаторов международных спортивных мероприятий говорится в заявлении

В то же время МОК заявил, что пока не собирается выносить аналогичного решения в отношении российских спортсменов, поскольку ситуация с Олимпийским комитетом России (ОКР) якобы отличается от ситуации с Национальным олимпийским комитетом Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что прошлое руководство МОК проявило трусость и показало свою коррумпированность, вводя избирательные и ангажированные санкции. Он подчеркнул, что эта мера нанесла огромный ущерб как олимпийскому движению, так и принципам олимпизма.

Позднее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что решение МОК не отстранять спортсменов США и Израиля за агрессию против Ирана помогает России. Он также назвал ограничения против атлетов РФ провокацией и глупостью.