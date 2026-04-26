Дегтярев заявил, что позиция МОК по США и Израилю помогает России Дегтярев: позиция МОК по США и Израилю помогает России

Москва26 апр Вести.Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по США и Израилю помогает России. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Дегтярев назвал санкции в отношении российских атлетов провокацией и глупостью.

И вот МОК в случае с нападением на Иран со стороны Израиля и Америки, это подтвердил, мол, мы не будем отстранять эти две страны. [Зеркально воспринимать ситуацию] они отказываются. Именно на этом объеме нам это, конечно, помогает сказал Дегтярев

Глава Минспорта также сообщил, что "скоро будут новости".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что международные спортивные чиновники показали свою коррумпированность и ангажированность, вводя избирательные санкции.