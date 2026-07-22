Москва22 июл Вести.Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) являются самыми "отмороженными" организациями в вопросе допуска российских спортсменов к соревнованиям. Об этом заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

По его словам, которые приводит KP.RU, в Международном олимпийском комитете (МОК) есть недоумение и раздражение данной позицией.

Самые отмороженные федерации - биатлон, легкая атлетика. Ждали июльского совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, решение отрицательное сказал Дегтярев

Министр подчеркнул, что сейчас Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) уже готовит иск, оказывается поддержка атлетам в индивидуальных разбирательствах, а в процесс вовлечены профессиональные швейцарские адвокаты.

9 июля Дегтярев заявил, что Россия намерена в судебном порядке добиваться допуска своих спортсменов к международным турнирам, если отдельные федерации будут препятствовать их возвращению.