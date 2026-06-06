Глава Минспорта Дегтярев назвал смену спортивного гражданства отказом от флага Глава Минспорта РФ заявил о негативном отношении к смене гражданства спортсменам

Москва6 июн Вести.Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев выразил раскритиковал практику смены российскими атлетами спортивного гражданства.

Свою позицию он озвучил в интервью для проекта "Блогерская студия VK видео: пространство прямого диалога" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Было бы удивительно, если бы ответственного за спорт министра спросили, и он бы сказал: "Пусть едут". Это и есть отказ от флага — смена гражданства заявил Дегтярев

Глава Минспорта отметил, что спортсмен, выступающий в нейтральном статусе, сохраняет российское гражданство и после соревнований возвращается на родину. В случае смены гражданства, продолжил Дегтярев, ситуация кардинально меняется.

В феврале 2026 года министр выступал с инициативой введения ограничительных мер для российских атлетов, которые решили представлять другие страны. Дегтярев, в частности, предлагал запретить им въезд в страну, лишить спортивных званий и ограничить доступ к спортивной инфраструктуре.

Вместе с этим глава ведомства признал, что некоторые спортсмены, столкнувшись с ограничениями на международном уровне, потеряли мотивацию и рассматривают смену гражданства как шанс продолжить карьеру на крупных турнирах.

4 июня в беседе с информационной службой "Вести" Михаил Дегтярев заявил, что спорт должен объединять людей и оставаться вне политики.

На полях ПМЭФ-2026 председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал о работе организации по восстановлению прав атлетов, в частности, о возможности выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.