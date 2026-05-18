Дегтярев заявил о недопустимости использования спорта как инструмента давления

Москва18 мая Вести.Спорт должен объединять народы и страны и ни в коем случае не должен служить инструментом давления, как это происходило в последние годы по отношению к России. Об этом информационной службе "Вести" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Спорт должен объединять людей, объединять страны, объединять народы и ни в коем случае не служить инструментом давления или какой-то такой дискриминации, как это происходило последние годы по отношению к России и к нашим спортсменам заявил Дегтярев

Ранее Дегтярев поздравил российских гимнастов со снятием всех ограничений и допуском к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.