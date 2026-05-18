Москва18 мая Вести.Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил российских гимнастов со снятием Международной федерацией гимнастики (World Gymnastics) всех ограничений. Такое заявление он сделал информационной службе "Вести".

По решению исполнительного комитета федерации, российские спортсмены теперь смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном.

Я поздравляю весь гимнастический мир с восстановлением целостности. Как мы говорим, целостность спорта – это то, что мы ждем от всех международных организаций. Я поздравляю нашу Федерацию гимнастики, всю команду России, президента этой организации Олега Белозерова. Именно объединение федерации, активизация международной работы как раз и было прологом к этому решению для гимнастов заявил Дегтярев

Ранее глава Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что решение исполкома World Gymnastics о допуске российских гимнастов – это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов.