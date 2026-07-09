Дегтярев пригрозил судом спортивным федерациям за недопуск россиян Минспорт РФ готов судиться за участие российских атлетов в международных стартах

Москва9 июл Вести.Россия намерена в судебном порядке добиваться допуска своих спортсменов к международным турнирам, если отдельные федерации будут препятствовать их возвращению. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, его слова передаёт РИА Новости.

По мнению главы ведомства, некоторые структуры продолжат сопротивляться участию россиян, а такие страны, как Германия, Польша и государства Прибалтики, будут мешать проведению соревнований. Дегтярев подчеркнул, что эти страны "постепенно будут лишены права проведения международных соревнований", а позицию европейских членов МОК назвал "оторванной от реальности" и пригрозил им судебными исками.

Ранее, 7 июля, исполком МОК отменил свои рекомендации по ограничению участия россиян в нейтральном статусе и временно восстановил ОКР в правах.