Москва9 июл Вести.Упразднение олимпийских советов в регионах России было результатом административной реформы, при этом Олимпийский комитет России (ОКР) действует на всей территории нашей страны. Это подчеркнул в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев.

Дискуссию по поводу упразднения Олимпийских советов, по словам министра, пытаются раздувать враги РФ.

Наблюдая эту дискуссию, хочу сразу всех успокоить. Первое: у нас Олимпийский комитет еще в 2024 году провел административную реформу и упразднил все 89 олимпийских советов во всех регионах нашей страны. Но так как вы этого не заметили, то их упразднение никого особо и не взволновало. Что такое олимпийский совет? Это обычно два-три человека-активиста в регионе, которые должны якобы заниматься пропагандой олимпийских ценностей. Проедали большие деньги, которые мы теперь экономим. Разумеется, то, что в эти 89 советов попали и четыре совета Новороссии, сейчас пытаются раздувать наши враги отметил Дегтярев

Министр подчеркнул: ОКР действует на территории всей России.

Ни от каких мы территорий не отказывались, Олимпийский комитет действует на всей территории России, которая закреплена в Конституции. Поэтому все это ерунда, ложь и провокация. Занимаются этим по разным причинам. Или чтобы немножко нас взбодрить, или просто от незнания. Поэтому всех успокаиваю: Крым - наш, Новороссия - наша. Олимпийский комитет привел в соответствие свою оргштатструктуру и остался союзом олимпийских федераций по видам спорта. Его основная задача — отстаивать интересы наших спортсменов на международной арене сообщил Дегтярев

Также глава Минспорта отметил, что ожидает активизации снятия запретов со спортивных сборных РФ на уровне отдельных федераций.