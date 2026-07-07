Москва7 июл Вести.Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал отмену санкций против российских спортсменов значимым успехом. Об этом он заявил изданию NEWS.ru.

Новость прекрасная, большая наша победа сказал он

При этом комментатор отметил, что окончательное решение о допуске россиян к международным соревнованиям будут принимать федерации по отдельным видам спорта.

Губерниев также связал этот результат с работой министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который, по его оценке, активно отстаивал интересы российских спортсменов. Комментатор добавил, что теперь важно посмотреть, как на ситуацию отреагируют профильные спортивные федерации, поскольку, как отметил Губерниев, в этом вопросе сохраняются определенные сложности.

Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщала, что исполком МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Отстранение ОКР действовало с 12 октября 2023 года.