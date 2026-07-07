FIFA рассмотрит рекомендации МОК о допуске россиян на международную арену

FIFA обсудит вопрос допуска российских клубов и сборных после рекомендаций МОК FIFA рассмотрит рекомендации МОК о допуске россиян на международную арену

Москва7 июл Вести.Международная федерация футбола (FIFA) рассмотрит вопрос допуска российских клубов и сборных на мировую арену после решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене ограничений, действующих в отношении спортсменов из России, заявил журналист Роб Харрис.

МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), снял санкции с российских спортсменов и запрет на проведение международных состязаний в России.

Согласно пресс-релизу МОК решение о демонстрации российских флага и гимна, а также любой символики России на Олимпиадах примут позже.

FIFA проинформирована о решении МОК. Организация изучит его, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами отмечает телеканал Sky News

Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что новые рекомендации МОК ускорят полный возврат российских спортсменов на международные турниры.

Однако не все спортивные объединения согласились с решением МОК. Так, Международный союз биатлонистов (IBU) не намерен менять свою позицию по вопросу отстранения россиян.