Москва18 апр Вести.В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразили надежду на возвращение российских команд к международным турнирам. Как уточнил советник президента УЕФА Йозеф Климент, организация продолжает считать Россию частью мировой футбольной семьи.

По сути, мы все – футбольная семья… Но мы понимаем ситуацию. Мы надеемся, что военные действия закончатся как можно скорее, и тогда мы сможем дальше развивать футбол и в России сказал Климент в интервью порталу Tribuna

Российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах в феврале 2022 года по решению УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отметил, что ФИФА на данный момент не рассматривает вопрос допуска российских команд к турнирам. По данным портала Sport24, обсуждение возвращения клубов и сборной России на международную арену сорвалось из-за разговора президента ФИФА Джанни Инфантино и главы киевского режима Владимира Зеленского.