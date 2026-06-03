Украина просит ФИФА и УЕФА оставить санкции против России Украинские футбольные организации просят ФИФА и УЕФА оставить бан России

Москва3 июн Вести.Украина попросила ФИФА и УЕФА сохранить санкции против России и Белоруссии, пишут украинские СМИ. Соответствующее письмо Украинская ассоциация футбола, Национальный олимпийский комитет и министерство молодежи и спорта страны направили в эти международные футбольные организации.

Пока на Украине продолжаются боевые действия, возвращение представителей России и Белоруссии на международные спортивные соревнования не должно быть допущено мировыми спортивными руководящими органами говорится в письме

Российские футбольные клубы и сборная отстранены от матчей ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, и российских спортсменов стоит возвратить на международную футбольную арену.