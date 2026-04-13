ФВПУ попросила отменить матч сборной России и Украины на Кубке мира

Москва13 апр Вести.Федерация водного поло Украины (ФВПУ) обсуждает с Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) отмену матча между сборными России и Украины в рамках Кубка мира. Об этом заявил представитель ФВПУ Александр Дядюра.

Он подчеркнул, что вопрос пока не решен.

Он [вопрос] сейчас обсуждается с организаторами. Позиция нашей федерации - этого матча вообще не должно быть цитируют представителя ФВПУ местные СМИ

По его словам, "матча, скорее всего, не будет", но нужно услышать ответ международной федерации. Он добавил, что организаторы соревнований делали все, чтобы развести российских и украинских спортсменов.

Ранее стало известно, что сборные должны встретиться в матче за седьмое место второго дивизиона Кубка мира, который проходит на Мальте. Игра должна была состояться 13 апреля в 16 часов по московскому времени.