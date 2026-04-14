Валуев: отказ от игры с Россией не делает чести украинской команде

Москва14 апр Вести.Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал отказ сборной Украины по водному поло выходить на матч против команды России во втором дивизионе Кубка мира на Мальте.

Украинская команда не вышла на игру за седьмое место против россиян, в результате чего ей было засчитано техническое поражение со счетом 0:5.

Перфоманс, который не делает им чести передает его слова Sport24

Главный тренер сборной Украины Алексей Шведов объяснил бойкот тем, что, по его словам, его команда не может играть против "страны-агрессора".