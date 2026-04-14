Москва14 апрВести.Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал отказ сборной Украины по водному поло выходить на матч против команды России во втором дивизионе Кубка мира на Мальте.
Украинская команда не вышла на игру за седьмое место против россиян, в результате чего ей было засчитано техническое поражение со счетом 0:5.
Перфоманс, который не делает им честипередает его слова Sport24
Главный тренер сборной Украины Алексей Шведов объяснил бойкот тем, что, по его словам, его команда не может играть против "страны-агрессора".