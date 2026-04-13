Сборная Украины по водному поло не стала проводить матч против РФ на Кубке мира

Москва13 апр Вести.Международная федерация водных видов спорта присудила техническое поражение со счетом 0:5 сборной Украины по водному поло за отказ проводить матч против россиян на Кубке мира. Матч должен был пройти на Мальте 13 апреля в 16:00 по московскому времени.

Федерация водного поло Украины запросила отмену матча с Россией отмечается на страницы ФВПУ в соцсети X

Для сборной России по водному поло этот турнир является первым под эгидой World Aquatics с момента отстранения в 2022 году.

1 апреля председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что целью на 2026 год является обеспечение выступлений взрослых команд по водным видам спорта на мировой арене под флагом РФ.