Москва13 апрВести.Международная федерация водных видов спорта присудила техническое поражение со счетом 0:5 сборной Украины по водному поло за отказ проводить матч против россиян на Кубке мира. Матч должен был пройти на Мальте 13 апреля в 16:00 по московскому времени.
Федерация водного поло Украины запросила отмену матча с Россиейотмечается на страницы ФВПУ в соцсети X
Для сборной России по водному поло этот турнир является первым под эгидой World Aquatics с момента отстранения в 2022 году.
1 апреля председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что целью на 2026 год является обеспечение выступлений взрослых команд по водным видам спорта на мировой арене под флагом РФ.