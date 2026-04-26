Сборная России по водному поло обыграла Китай во втором дивизионе Кубка мира

Российские ватерполистки обыграли китаянок во втором дивизионе Кубка мира Сборная России по водному поло обыграла Китай во втором дивизионе Кубка мира

Москва26 апр Вести.Финальный матч второго дивизиона Кубка мира по водному поло завершился в пользу женской сборной России. Спортсменки из РФ обыграли команду Китая со счетом 18:17. Это был первый международный турнир, где россиянки выступали с национальной символикой, а не в нейтральном статусе.

По итогу игр второго дивизиона и Россия, и Китай обеспечили свое участие в финале Кубка мира в Сиднее, который пройдет с 22 по 26 июля. Также российские спортсменки заслужили право перехода в первый дивизион турнира в 2027 году.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к своим турнирам под национальными флагами и гимнами.

Впоследствии сборная Украины отказалась от участия в Кубке мира по водному поло. Председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин назвал этот политический жест ожидаемой реакцией.