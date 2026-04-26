Москва26 апрВести.Финальный матч второго дивизиона Кубка мира по водному поло завершился в пользу женской сборной России. Спортсменки из РФ обыграли команду Китая со счетом 18:17. Это был первый международный турнир, где россиянки выступали с национальной символикой, а не в нейтральном статусе.
По итогу игр второго дивизиона и Россия, и Китай обеспечили свое участие в финале Кубка мира в Сиднее, который пройдет с 22 по 26 июля. Также российские спортсменки заслужили право перехода в первый дивизион турнира в 2027 году.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к своим турнирам под национальными флагами и гимнами.
Впоследствии сборная Украины отказалась от участия в Кубке мира по водному поло. Председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин назвал этот политический жест ожидаемой реакцией.