Тренер ватерполисток РФ Маркоч рассказал об отношении сборной к соперницам Тренер Маркоч: ватерполистки РФ максимально уважительно отнеслись к соперницам

Москва29 апр Вести.Женская сборная России по водному поло максимально уважительно отнеслась к соперницам в ходе международных соревнований, сообщил ИС "Вести" главный тренер сборной Сергей Маркоч.

Входить в элиту с нулевым рейтингом, играть с командами, у которых мы не знали, что водное поло есть, было интересно. И те счета, когда мы по 22 мяча выигрывали, говорят о том, что мы максимально уважительно к ним отнеслись заявил он

26 апреля женская сборная России по водному поло победила во втором дивизионе Кубка мира, который состоялся на Мальте. В финале россиянки обыграли команду Китая со счетом 18:17.

Турнир стал первым для российских ватерполисток после допуска до международных турниров с национальной символикой. Летом сборная РФ примет участие в большом финале Кубка мира в Сиднее.