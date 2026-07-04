В сборной РФ по водному поло рассказали, как готовятся к Кубку мира в Сиднее

Стало известно, как сборная РФ по водному поло готовится к Кубку мира в Сиднее В сборной РФ по водному поло рассказали, как готовятся к Кубку мира в Сиднее

Москва4 июл Вести.Женская сборная РФ по водному поло проходит подготовку к суперфиналу Кубка мира на подмосковной базе "Озеро Круглое". Тренеры команды ватерполисток рассказали ИС "Вести" о нюансах тренировок перед важными соревнованиями.

Первым соперником сборной РФ на турнире в Австралии будет команда из Нидерландов, которая в этом году завоевала Кубок Европы.

Конечно, мы их сканируем. Мы сразу, спустя пять лет играем против чемпиона Европы 2026 года. Команда, которая в этот период, когда мы отсутствовали, выигрывала и чемпионат мира. Отличный уровень, отличный подбор игроков, очень сильные, но есть слабые места. И мы их тоже разбираем рассказал главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч

Чтобы плавно набрать спортивную форму перед соревнованиями в Сиднее, тренерский штаб решил до этого поучаствовать в товарищеском турнире в Китае, куда российская сборная отправится 8 июля.

Там будет Китай, Испания, Италия, мы и Новая Зеландия. Испания с Италией сейчас играют в очень такое современное водное поло, быстрое водное поло, поэтому турнир для нас – это будет такая проверка. Мы не играли долгое количество времени на мировой арене. Я думаю, для нас это будет прямо идеальный такой спарринг … оценим свою игру. Перед Австралией этот турнир нам просто необходим сообщил тренер сборной России по водному поло Иван Комаров

Суперфинал Кубка мира по водному поло пройдет с 22 по 26 июля в австралийском Сиднее. Три лучшие команды пройдут на чемпионат мира, который состоится в 2027 году.