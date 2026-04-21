Российские ватерполистки разгромили аргентинок на Кубке мира

Москва21 апр Вести.Воодушевленные возвращением российского флага и гимна на международные соревнования российские ватерполистки уверенно одержали победу над аргентинками в первом матче Кубка мира.

Соревнования проходят на Мальте с 21 по 26 апреля.

Женская сборная России выступает во втором дивизионе. На первом этапе команды проводят по три встречи. Лучшие сборные выходят в четвертьфинал. Затем финалисты второго дивизиона получат право побороться в суперфинале Кубка мира. Он будет разыгрываться в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля. В финал Кубка мира могут попасть лишь две лучших команды второго дивизиона.

Встреча сборных России и Аргентины закончилась со счетом 33:11. 22 апреля следующим противником для наших спортсменок станет команда Германии.

Сборная России проводила первый с 2022 года матч под флагом страны в игровом командном виде спорта. Турнир на Мальте – первые для сборной России международные соревнования после отстранения в 2022 году. Спортсмены выступают с национальной символикой, которая четыре года была запрещена после рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК). Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) после четырех лет действия сняла эти ограничения.