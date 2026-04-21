Женская сборная России по водному поло впервые играет под флагом РФ с 2022 года

Российские спортсмены впервые за 4 года играют под флагом страны Женская сборная России по водному поло впервые играет под флагом РФ с 2022 года

Москва21 апр Вести.Первый с 2022 года матч под флагом страны в игровом виде спорта проводит женская сборная России по водному поло. В первом матче Кубка мира во втором дивизионе российские ватерполистки встречаются с аргентинскими спортсменками.

Турнир проходит на Мальте. Соревнования завершатся 26 апреля. Перед матчем с командой Аргентины впервые на соревнованиях с момента отстранения россиян был исполнен гимн Российской Федерации.

До мурашек. Как же приятно слышать родной гимн перед стартом игры. Поем вместе с девушками появилась запись в Telegram-канале Федерации водных видов спорта России

Гимн России не звучал на международных соревнованиях четыре года.

Встреча завершилась со счетом 33:11 в пользу сборной России.

Международная федерация плавания (World Aquatics) 13 апреля сняла санкции с российских и белорусских спортсменов. Спортсмены России и Белоруссии допущены до командных соревнований под национальными флагами и с гимнами.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года дал рекомендации международным спортивным федерациям об отстранении атлетов из России и Белоруссии от соревнований. На Олимпиаду 2024 года в Париже отправились всего 15 россиян в нейтральном статусе.