МОК: решение о допуске россиян к стартам каждая федерация принимает сама

Москва14 апр Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить российских спортсменов к своим турнирам с использованием флага и гимна. Об этом сообщает ТАСС.

В МОК указали, что подобные решения находятся в компетенции самих международных федераций.

Они являются единственными организациями, ответственными за проведение международных соревнований вне Олимпийских игр заявили в комитете

Ранее Министерство спорта и молодежи Украины раскритиковало возвращение российских спортсменов на турниры World Aquatics с национальной символикой. Глава ведомства Матвей Бедный заявил, что, по оценке министерства, любые обсуждения "нейтральности" или восстановление атрибутики государства, которое Киев считает агрессором, являются позорными.

13 апреля бюро World Aquatics приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов к стартам под своей эгидой с флагом и гимном. Как уточняется, это решение последовало после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.