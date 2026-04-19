Чемпион Олимпиад Попов: надо показывать, что пловцы из РФ никуда не делись Чемпион Олимпиад Попов призвал пловцов из РФ показать силу после снятия санкций

Москва19 апр Вести.Четырехкратный олимпийский чемпион, член президиума Федерации водных видов спорта России Александр Попов призвал российских пловцов активнее демонстрировать силу на международной арене после снятия ограничений со стороны World Aquatics.

По его словам, спорт – это постоянное развитие и улучшение результатов, а у российских пловцов есть хорошие перспективы на международных соревнованиях. Попов подчеркнул, что возвращение флага и гимна – важный шаг, который уже происходит и в других видах спорта, таких как дзюдо и бокс.

У них [российских пловцов] есть хорошие шансы на предстоящих турнирах международного уровня. Тем более World Aquatics сняла все ограничения. Надо раскрывать паруса и показывать, что россияне здесь, никуда не делись сказал Попов в интервью "Матч ТВ"

Также он выразил надежду на позитивные изменения в международном спортивном управлении, связав их с приходом новых руководителей, включая главу Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

Ранее Союз плавания стран Северной Европы выступил против допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным состязаниям с флагами и гимнами.