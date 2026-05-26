Москва26 маяВести.Российские гимнасты после возвращения флага и гимна должны завоевать авторитет на международных соревнованиях, заявил четырехкратный олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов, слова которого цитирует NEWS.ru.
В качестве примера спортсмен привел ситуацию с фигуристами из России, которым, по его мнению, не хватило влияния для получения наград на Олимпийских играх.
Нашим спортсменам сегодня нужно снова завоевывать авторитет на международном уровне. Я сейчас сравниваю ситуацию с нашими фигуристами, которые были на Олимпиаде. Не хватило международных соревнований, стартов, чтобы завоевать авторитет у судейотметил Немов
По его словам, спортсменам нужно быть чуть сильнее, чем другие, что очень сложно в сегодняшних реалиях.
Ранее на официальном сайте исполнительного комитета Европейского гимнастического союза появилось заявление о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов.