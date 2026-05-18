Москва18 мая Вести.Выступление российских гимнастов после их допуска до соревнований с флагом и гимном РФ вызовет незабываемые ощущения. Об этом гимнаст, мастер спорта России Даниел Маринов заявил в интервью ИС "Вести".

За 15 лет профессиональной карьеры спортсмен ни разу не выступал на международной арене под российским флагом и гимном, добавил Маринов.

Я думаю, что это незабываемое ощущение сто процентов будет, особенно от первых таких соревнований. И, конечно, с нетерпением мы все ждем, когда спустя четыре года, мы сейчас поедем выступать под своим флагом и гимном сказал гимнаст

Также Маринов отметил, что подход к тренировкам из-за допуска российских спортсменов не изменится.

Как из года в год мы готовились по определенным планам, определенным задачам, которые оставили нам старшие тренеры и главные тренеры…, я думаю, что мы также будем их придерживаться. Что касаемо тренировок, то сто процентов теперь будет мотивации вдвойне, втройне больше, зная о том, что ты приедешь на международную арену и будешь соревноваться на равных со всеми в плане условий и в плане пребывания там. Я думаю, что это будет давать определенную силу подытожил он

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Международной федерацией гимнастики принял положительное решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям под флагом России и с исполнением государственного гимна. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил российских спортсменов со снятием ограничений.