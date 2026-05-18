Москва18 мая Вести.Все больше крупных федераций принимают решение о возвращении атлетам из РФ права выступать под собственным флагом. Такое мнение ИС "Вести" озвучил председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков.

Не могу не воспользоваться возможностью и поздравить моих коллег по Федерации гимнастики России. Очень важное решение принято. И таких решений вы видите все больше и больше. Это и гимнастика, это вода, это борьба, дзюдо, тяжелая атлетика. То есть большие, крупные, серьезные федерации постепенно принимают эти решения (о возвращении спортсменам из РФ права выступать под национальными флагом и гимном. – Прим. ред.). Мы работаем по нашему направлению. Сейчас непосредственно занимаемся таким более, может быть, точечным вопросом, но для нас важным – это допуск на юношескую Олимпиаду в Сенегале в конце года наших атлетов-юниоров. А это рекомендовано Международным олимпийским комитетом. Мы эту работу проводим