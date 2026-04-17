Москва17 апр Вести.Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о позитивных сигналах от китайской стороны относительно участия российских атлетов в их соревнованиях. Это обсуждение активизировалось после визита российских спортивных чиновников в КНР, как рассказали агентству ТАСС в пресс-службе ВФЛА.

Китайская ассоциация легкой атлетики изучает варианты приглашения россиян на свои старты.

ВФЛА, в свою очередь, выразила заинтересованность в приглашении китайских атлетов на соревнования под своей юрисдикцией отметили в пресс-службе федерации

Китайские партнеры также положительно оценили усилия ВФЛА по борьбе с допингом.

Этот факт подчеркивает доверие и уважение к нашим стандартам работы подчеркнули представители организации

Ранее, 24 марта, Совет World Athletics принял решение об отмене санкций в отношении ВФЛА, введенных ранее для пресечения допинга. Тем не менее российские спортсмены пока не получили разрешения на выступления на турнирах под эгидой международной ассоциации.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила россиянам участвовать в международных стартах с использованием национального флага и гимна.